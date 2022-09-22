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Общество22 сентября 2022 12:29

В Туле объявлен желтый уровень погодной опасности 23 сентября из-за тумана

Видимость в темное время суток снизится до 200-700 метров
Источник:kp.ru
В Туле объявлен желтый уровень погодной опасности 23 сентября из-за тумана

В Туле объявлен желтый уровень погодной опасности 23 сентября из-за тумана

Фото: Архив "КП"

В ночь на 23 сентября в Туле и Тульской области ожидается туман, предупреждает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, местами в темное время суток видимость снизится до 200-700 метров. Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Из-за тумана объявлен желтый уровень погодной опасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, можно обращаться в экстренные службы: 112,101.