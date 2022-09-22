В Тульской области завершили ремонт 32-километрового участка трассы Тула – Белев Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области завершился ремонт самого протяженного участка, отремонтированного за все время реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в регионе - 32 км трассы Тула – Белев.

Эта дорога проходит по четырем районам области, входит в опорную сеть и имеет важное значение для развития всего региона.

На данном участке уложили два слоя асфальтового покрытия, причем верхний слой был уложен по новой технологии объемного проектирования с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16. Технология позволяет увеличить межремонтный срок и сэкономить бюджетные средства. Также на участке установили остановочные павильоны и дорожные знаки, нанесли горизонтальную дорожную разметку.

В этом году в рамках нацпроекта работы уже завершены на 18 объектах, в том числе на 4 участках региональных дорог.