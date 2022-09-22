На трассе М-2 в Тульской области Lada столкнулась с Камазом: пострадали два человека в легковушке Фото: материалы пресс-служб

21 сентября в 18:50 на 291-м километре автодороги М-2 «Крым» в Чернском районе Тульской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

По предварительной информации, 43-летний мужчина на автомобиле Lada X-RAY выехал на встречную полосу, где столкнулся со ехавшим навстречу автомобилем Камаз 637433, за рулем которого был 54-летний мужчина.

В результате ДТП с различными травмами госпитализировали водителя автомобиля Lada X-RAY, а его пассажиру – 38-летнему мужчине оказали медицинскую помощь на месте.

Намомент происшествия оба пострадавших были пристегнуты ремнями безопасности.