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Происшествия22 сентября 2022 11:02

На трассе М-2 в Тульской области Lada столкнулась с Камазом: пострадали два человека в легковушке

Водителя Lada госпитализировали, его пассажиру оказали помощь на месте происшествия
Источник:kp.ru
На трассе М-2 в Тульской области Lada столкнулась с Камазом: пострадали два человека в легковушке

На трассе М-2 в Тульской области Lada столкнулась с Камазом: пострадали два человека в легковушке

Фото: материалы пресс-служб

21 сентября в 18:50 на 291-м километре автодороги М-2 «Крым» в Чернском районе Тульской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

По предварительной информации, 43-летний мужчина на автомобиле Lada X-RAY выехал на встречную полосу, где столкнулся со ехавшим навстречу автомобилем Камаз 637433, за рулем которого был 54-летний мужчина.

В результате ДТП с различными травмами госпитализировали водителя автомобиля Lada X-RAY, а его пассажиру – 38-летнему мужчине оказали медицинскую помощь на месте.

Намомент происшествия оба пострадавших были пристегнуты ремнями безопасности.