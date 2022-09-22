В Тульской области пьяный водитель без прав врезался в дерево на обочине: пострадала женщина Фото: материалы пресс-служб

21 сентября в 16:05 на 4-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Дубенском районе Тульской области произошло серьезное ДТП.

По предварительной информации, нетрезвый 44-летний мужчина, не имеющий водительских прав, на незарегистрированном в установленном порядке автомобиле ВАЗ-2111 съехал с дороги на правую обочину и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадала и была госпитализирована 39-летняя пассажирка автомобиля, которая на момент происшествия не была пристегнута ремнем безопасности.