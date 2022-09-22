В Тульской области будут работать избирательные комиссии ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей Фото: Архив "КП"

В Тульской области для жителей, приехавших из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будет работать избирательная комиссия, чтобы обеспечить им возможность проголосовать в рамках референдумов. Об этом сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.

Напомним, с 23 по 27 сентября пройдут референдумы по вопросу вхождения четырех регионов в состав Российской Федерации. Так как в Тульской области на сегодня проживает значительное число жителей этих регионов, региональная избирательная комиссия организует необходимые для их участия в референдуме мероприятия: будут предоставлены помещения и оборудование для голосования, включая стационарные и переносные ящики, мобильные ширмы и сейф-пакеты для хранения избирательной документации.

Формировать избирательные комиссии и обеспечивать голосования будут граждане этих республик и территорий.

Так, 23 по 26 сентября работа избирательной комиссии пройдет в выездном формате, когда члены избиркомов посетят муниципалитеты Тульской области, где проживают граждане ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А 27 сентября проголосовать можно будет на избирательных участках в Туле:

- в Городском концертном зале (улица Советская, 2) для граждан ДНР и Запорожской области,

- во Дворце детского и юношеского творчества (улица Революции, 2) для граждан ЛНР и Херсонской области.

Для жителей каждого региона будет отдельный участок, и важно голосовать именно на своем участке, чтобы голос был учтен.

Также есть возможность проголосовать на дому для тех, кто по состоянию здоровья, инвалидности, в связи уходом за недееспособными лицами и иным уважительным причинам не может прийти на участок. Для этого нужно позвонить и оставить заявку.

Бесплатный многоканальный телефон 8 (800) 200–00–20, региональная «горячая линия» +7 (4872) 55-48-67 будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00 до 27 сентября.