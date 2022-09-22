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Общество22 сентября 2022 8:40

Туляки пожаловались на вырезанные в асфальте борозды на улице Генерала Маргелова

Неблагоприятная погода помешала рабочим завершить на этом месте создание "лежачих полицейских"
Источник:kp.ru
Туляки пожаловались на вырезанные в асфальте борозды на улице Генерала Маргелова

Туляки пожаловались на вырезанные в асфальте борозды на улице Генерала Маргелова

Фото: соцсети

В тульских группах в социальных сетях появились фотографии и жалобы автомобилистов на борозды в асфальте, появившиеся на повороте с проспекта Ленина на улицу Генерала Маргелова. Борозды, явно имеющие рукотворное происхождение, не обозначены никакими знаками.

Также в комментариях туляки добавили, что такая ситуация не только на улице Генерала Маргелова - аналогичные борозды обнаруживались в Мясново, недалеко от "Глобуса, а на улице Калинина такая ситуация была летом.

Как пояснили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству, 21 сентября у дома № 4 по улице Генерала Маргелова ведется обустройство пешеходного перехода, совмещенного с искусственной дорожной неровностью, но работы пришлось прервать из-за неблагоприятной погоды.