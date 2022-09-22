В Туле утром 22 сентября продолжаются массовые эвакуации из общественных зданий Фото: соцсети

Утром 22 сентября в Туле прошла очередная волна "минирований" и последовавших за этими сообщениями эвакуаций людей из общественных зданий. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Так, по последним данным, эвакуация сотрудников и студентов прошла в Тульском областном колледже культуры и искусства на проспекте Ленина и в Государственном технологическом колледже на 7-м Полюсном проезде. Также эвакуировали сотрудников и посетителей из торгового центра "Рио".

Ранее мы сообщали об эвакуации, проведенной в Областном экзотариуме в Центральном парке Тулы.