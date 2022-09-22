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Общество22 сентября 2022 7:45

Имущество тульских должников на сумму больше 26 млн рублей распродадут на аукционе

Аукцион на электронной площадке пройдет 3 и 5 октября
Источник:kp.ru
Имущество тульских должников на сумму больше 26 млн рублей распродадут на аукционе

Имущество тульских должников на сумму больше 26 млн рублей распродадут на аукционе

Фото: Архив "КП"

3 и 5 октября в 11.00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» пройдет аукцион. На торги выставят арестованное имущество должников.

В первый день распродадут жилые дома, земельные участки, квартиры на сумму в 19 миллионов 678 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе можно направить в электронной форме на торговую площадку до 29 сентября.

Во второй день выставят на продажу заложенное и незаложенное, движимое и недвижимое имущество на сумму 6 миллионов 555 тысяч рублей - автомобили, квартира, ливневые очистные сооружения. Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 октября.