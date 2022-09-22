В Туле запустили все котельные: тепло должно поступить во все дома и учреждения Фото: Архив "КП"

21 сентября на 21.00 в Туле были пущены в работу все имеющиеся котельные - 181 объект. Об этом сообщает администрация города.

На данный момент тепло должно поступить во все многоквартирные дома и учреждения города, подключенные к централизованному отоплению. Напомним, еще пять суток выделили управляющим компаниям на регулировку внутренних систем центрального отопления. Таким образом, тепло должны получить все жители не позднее 26 сентября.

Если до 26 сентября батареи в квартире так и останутся холодными, необходимо обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом. А если она не предпринимает никаких действий - на горячую линию администрации Тулы.

Телефоны горячих линий администрации города Тулы работают ежедневно с 9.00 до 18.00:

- Центральный округ 8(920) 750-55-71

- Пролетарский округ 8(920) 744-10-22

- Привокзальный округ 8(4872) 24-71-74

- Зареченский округ 8(4872) 47-16-68

- Советский округ 8(920) 759-19-80

- Управление по городскому хозяйству 8(910) 150-82-93

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы работают круглосуточно: 8(4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).