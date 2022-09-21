Туляков предостерегли от участия в несанкционированных акциях и митингах Фото: Архив "КП"

Арокуратура Тульской области обращает внимание жителей региона, что организация и участие в несогласованных публичных акциях, призывы к чему распространяются в интернете, в том числе в различных социальных сетях, а также вовлечение в такие мероприятия несовершеннолетних влекут за собой ответственность по закону.

Так, по статье 20.2 КоАПП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) в зависимости от обстоятельств предусмотрена административная ответственность - от штрафов различного размера до административного ареста.

По ст. 20.3.3. того же кодекса (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ) в зависимости от обстоятельств правонарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 30 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Уголовная ответственность предусмотрена по ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий), также по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации), ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) - наказание может различаться, в том числе в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Также в ведомстве напоминают, что имеющаяся судимость, как административная, так и уголовная (как самого лица, так и его ближайших родственников), может нести негативные последствия в будущем - не только как более строгое наказание за повторное нарушение закона, но и как отрицательная характеристика при приеме на будущую работу, что особенно актуально для студентов, получающих высшее либо средне-специальное образование и готовящихся получить соответствующую профессию.