В Привокзальном районе Тулы 22 сентября по нескольким улицам снизится напор холодной воды
22 сентября на нескольких улицах Привокзального района Тулы будет понижено давление холодной воды с 10:00 до окончания работ. Это связано с проведением переврезки водовода Д=600 мм по улице Ф. Энгельса, 64 (на территории ЦПКиО). Давление снизится в районе улиц:
- 9 Мая,
- Оружейная,
- Смидович,
- Болдина,
- Ползунова,
- Макаренко,
- Седова.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.