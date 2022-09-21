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Общество21 сентября 2022 14:00

В Привокзальном районе Тулы 22 сентября по нескольким улицам снизится напор холодной воды

Это связано с проведением работ по переврезке водовода на территории ЦПКиО
Источник:kp.ru
В Привокзальном районе Тулы 22 сентября по нескольким улицам снизится напор холодной воды

В Привокзальном районе Тулы 22 сентября по нескольким улицам снизится напор холодной воды

22 сентября на нескольких улицах Привокзального района Тулы будет понижено давление холодной воды с 10:00 до окончания работ. Это связано с проведением переврезки водовода Д=600 мм по улице Ф. Энгельса, 64 (на территории ЦПКиО). Давление снизится в районе улиц:

- 9 Мая,

- Оружейная,

- Смидович,

- Болдина,

- Ползунова,

- Макаренко,

- Седова.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.