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Общество21 сентября 2022 13:39

В Тульской области прокуратура заблокировала 5 сайтов со способами хищения электричества

Доступ к сайтам был заблокирован по решению суда
Источник:kp.ru
В Тульской области прокуратура заблокировала 5 сайтов со способами хищения электричества

В Тульской области прокуратура заблокировала 5 сайтов со способами хищения электричества

Фото: Архив "КП"

Прокуратура города Донского выявила 5 интернет-сайтов, на которых рассказывалось о способах хищения электричества при помощи магнитов.

Так как за хищение, в зависимости от размера причиненного ущерба, предусмотрена административная либо уголовная ответственность, прокуратура обратилась в суд с требованием признать информацию, размещенную на этих сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, и в настоящее время доступ к сайтам заблокирован.