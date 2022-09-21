В Тульской области прокуратура заблокировала 5 сайтов со способами хищения электричества Фото: Архив "КП"

Прокуратура города Донского выявила 5 интернет-сайтов, на которых рассказывалось о способах хищения электричества при помощи магнитов.

Так как за хищение, в зависимости от размера причиненного ущерба, предусмотрена административная либо уголовная ответственность, прокуратура обратилась в суд с требованием признать информацию, размещенную на этих сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, и в настоящее время доступ к сайтам заблокирован.