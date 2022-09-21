В Тульской области подвели итоги голосования за проекты «Народного бюджета» на 2023 год

20 сентября конкурсная комиссия проекта «Народный бюджет» завершила рассмотрение и оценку инициативных проектов и утвердила перечень победителей, набравших максимальное количество баллов. Всего было подано 988 заявок, допущено до голосования – 870, а в результате победителями конкурсного отбора на 2023 год стали 122 проекта из разных муниципалитетов на общую сумму 413 млн рублей.

Голосование за проекты проходило на портале «Открытый регион 71» с 10 августа по 10 сентября, инициативные проекты набрали 253 315 голосов – почти на 50 000 больше, чем в прошлом году. Лидерами как по количеству заявок, так и по участию жителей в голосовании стали – Тула, Новомосковск, Ефремов, Узловский и Щекинский районы.

Большая часть инициатив граждан касается ремонта школ и детских садов. На втором месте – ремонт автомобильных дорог. Также жители заинтересованы в благоустройстве и озеленении, ремонте подъездов и крыш в многоквартирных домах. Все работы будут сделаны в течение следующего года.