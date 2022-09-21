В Алексине Тульской области задержали мошенника из Московской области Фото: материалы пресс-служб

В Алексине Тульской области в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что её дочь якобы стала виновницей ДТП, и чтобы урегулировать ситуацию, необходимо заплатить 500 тысяч рублей. Эти деньги потерпевшая должна передать мужчине, который через несколько минут придет к ней домой.

Сотрудники полиции выехали по указанному женщиной адресу и в момент получения денег был задержан нигде не работающий 31-летний житель города Протвино Московской области. Его доставили в дежурную часть для разбирательства.

В полиции возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Полицейскими устанавливается возможная причастность задержанного мужчины к совершению подобных преступлений.