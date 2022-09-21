В Тульской области 21 сентября суточное число выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 21 сентября, за минувшие сутки в Тульской области выявили 549 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 179 447 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 32 человека.

654 человека выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев в регионе переболели ковидом 169 099 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных инфекцией, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 299 человек.