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Здоровье21 сентября 2022 12:05

В Тульской области 21 сентября суточное число выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших

Также за эти сутки госпитализировали с осложнениями ковида 32 человека
Источник:kp.ru
В Тульской области 21 сентября суточное число выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших

В Тульской области 21 сентября суточное число выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 21 сентября, за минувшие сутки в Тульской области выявили 549 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 179 447 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 32 человека.

654 человека выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев в регионе переболели ковидом 169 099 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных инфекцией, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 299 человек.