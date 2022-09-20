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Общество20 сентября 2022 13:09

Тульские дорожные полицейские оказали помощь автомобилисту, пробившему колесо на трассе М-4

"Форд", стоящий на "аварийке" патрульные заметили поздно вечером во время патрулирования
Источник:kp.ru
Тульские дорожные полицейские оказали помощь автомобилисту, пробившему колесо на трассе М-4

Тульские дорожные полицейские оказали помощь автомобилисту, пробившему колесо на трассе М-4

Фото: материалы пресс-служб

14 сентября около 22:30 экипаж ДПС, в который вошли лейтенант полиции Антон Прокин и младший лейтенант полиции Дмитрий Канцуров, во время патрулирования на автодороге М-4 «Дон» заметили припаркованный на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.

Как оказалось, у автомобиля "Форд Фокус" пробило колесо, но заменить его на запасное водитель не мог - с собой у него не было нужных инструментов. Поэтому сотрудники ДПС поставили ограждение для безопасности автомобиля и предложили воспользоваться своими домкратом и автомобильным ключом. Таким образом, водитель смог сменить колесо и продолжить движение.

Мужчина отметил, что если бы в этот момент полицейские не помогли ему, то неизвестно сколько времени он бы там простоял. Позднее водитель позвонил на телефон доверия УМВД России по Тульской области, чтобы поблагодарить сотрудников ДПС, которые пришли на помощь в сложившейся дорожной ситуации.