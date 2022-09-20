В Тульской области за неделю на 28% выросла заболеваемость коронавирусом Фото: Архив "КП"

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Тульской области рассмотрели эпидобстановку в регионе. Так, за прошедшую неделю в области выявили 3 991 случай коронавируса, что на 28% больше, чем на предыдущей неделе, об этом рассказал главный санитарный врач области.

Заболеваемость выросла во всех возрастных группах, но больше всего среди взрослых — на 22%, также и большинство заболевших коронавирусом пациентов тоже относятся к этой возрастной группе - 84% от общего числа.

Внушает оптимизм, что большинство переносят коронавирус в легкой форме. Среди отдельных социальных групп роста заболеваемости нет.

Также были названы объемы тестирования - за неделю было сделано 267 тестов на 100 000 населения, за сутки — 297 на 100 000.