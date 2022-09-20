Администрацию Тулы суд обязал организовать тротуар на улице Приупской
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Прокурорская проверка, проведенная в Туле по обращению местного жителя, установила, что вопреки требованиям закона администрация Тулы не организовала тротуар к учебному корпусу № 2 «Тульского государственного машиностроительного колледжа им. Н. Демидова» по улице Приупской.
Выступая в защиту граждан, прокуратура города внесла представление главе администрации и обратилась в суд.
В результате рассмотрения обращения суд полностью удовлетворил требования прокурора, обязав администрацию Тулы организовать тротуар на улице Приупской на указанном участке.
Исполнение решения суда на контроле в прокуратуре города.