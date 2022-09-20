С начала нового учебного года тульских школьников кормят по обновленному меню Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 19 сентября, представители управления образования Тулы проинспектировали организацию питания в одном из учебных заведений. В этом году школьников в Туле кормят по единому цикличному двухнедельному меню, разработанному Министерством образования Тульской области и согласованному с региональным управлением Роспотребнадзора. Контроль за организацией питания осуществляется на всех уровнях, родители также могут поучаствовать в контроле за питанием - по согласованию с руководством учебного заведения они могут войти в совет по питанию.

Кроме того, в администрации уточнили, что на начало нового учебного года льготным горячим одноразовым питанием обеспечены более 30 тысяч тульских школьников, льготным двухразовым питанием – более 6,5 тысячи ребят. С учетом детей, питающихся платно (за родительские деньги), всего планируется охватить горячим питанием не менее 42 тысяч обучающихся – это 72% от общего числа.

В связи с ростом цен на продукты стоимость питания в школьных столовых в 2022-2023 учебном году увеличилась до 74 рублей на одного школьника при одноразовом питании, и соответственно до 148 - при двухразовом.

Бесплатным горячим питанием один раз в день обеспечены:

- ученики 1-5 классов;

- ученики 6-11 классов из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- ученики 6-11 классов из многодетных и приемных семей, имеющих трех и более детей;

- дети-инвалиды из числа обучающиеся 6-11 классов.

Бесплатным горячим питанием два раза в день обеспечены:

- ученики из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из числа посещающих группы продленного дня;

- ученики из многодетных и приемных семей, имеющих трех и более детей, из числа обучающихся 1-5 классов;

- дети-инвалиды из числа обучающихся 1-5 классов;

- ученики с ограниченными возможностями здоровья.

Подробную информацию по вопросам школьного питания можно получить по телефону горячей линии: 52-98-04 (доб. 745).