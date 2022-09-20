Жительница Тульской области отсудила у водоканала 350 тысяч рублей за падение в люк

Жительница Ефремова в Тульской области в феврале 2021 года провалилась в открытый канализационный люк на улице Комсомольской, а выбраться из колодца девушке помогли прохожие. Падение окончилось для нее травмой - разрывом сухожилия в плечевом суставе, что привело к трем месяцам нетрудоспособности.

Она обратилась за компенсацией в МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» в досудебном порядке, но компания отказалась нести ответственность. Они заявили, что люк их собственностью не является, так как расположен на территории при здании, являющемся частной собственностью. Собственники здания, однако, тоже отказались признавать как ответственность за состояние люка, так и вину за падение пострадавшей.

В результате уже в рамках судебного рассмотрения удалось установить, что за состояние колодца отвечает именно «Водопроводно-канализационное хозяйство», эту организацию и признали виновной и постановили выплатить пострадавшей 330 тысяч рублей в качестве компенсации и 20 тысяч на судебные расходы.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.