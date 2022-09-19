14-летний подросток в Тульской области на мотоцикле выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Фото: материалы пресс-служб

18 сентября в 12:50 на улице Молодежной в селе Майское Киреевского района Тульской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста.

По предварительной информации, 14-летний юноша-подросток, не имеющий водительских прав, ехал на незарегистрированном в установленном порядке мотоцикле «Минск» и в какой-то момент выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с автомобилем Lada Kalina под управлением 65-летнего мужчины.

В результате ДТП подросток-мотоциклист был госпитализирован с различными травмами.