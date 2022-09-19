В Туле на Осиновой Горе столкнулись Mazda и Hyundai: пострадали четверо, включая 10-летнюю девочку Фото: материалы пресс-служб

17 сентября в 15:00 на улице Аркадия Шипунова в микрорайоне Левобережный села Осиновая гора в Туле произошло ДТП с четырьмя пострадавшими.

По предварительной информации, 23-летний молодой человек на автомобиле Mazda 6 проехал на запрещающий сигнал светофора ив результате столкнулся с автомобилем Hyundai Getz под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель Hyundai, две его пассажирки - 35-летняя женщина и 10-летняя девочка, а также 23-летняя пассажирка автомобиля Mazda 6.

Все пострадавшие после оказания медицинской помощи были отпущены.