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Общество16 сентября 2022 14:59

На одном из предприятий Новомосковска Тульской области из-за несчастного случая погиб наладчик оборудования

Следователи СУ СКР по Тульской области возбудили уголовное дело
Источник:kp.ru
На одном из предприятий Новомосковска Тульской области из-за несчастного случая погиб наладчик оборудования

На одном из предприятий Новомосковска Тульской области из-за несчастного случая погиб наладчик оборудования

Фото: Архив "КП"

В Новомосковске следователи СУ СКР по Тульской области возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, что повлекло по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, 15 сентября 2022 года на одном из предприятий Новомосковска, 56-летний наладчик оборудования проводил ремонт в помещении цеха, когда внезапно включился электродвигатель, деталь которого травмировала голову мужчины. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия с участием специалиста по технике безопасности, допрашиваются очевидцы случившегося, в организации изъята документация, представляющая интерес для следствия. В ближайшее время назначат необходимые судебные экспертизы и определен круг лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.