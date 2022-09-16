В Туле рабочие разбирают стену Всехсвятского кладбища со стороны улицы Толстого Фото: соцсети

В Туле сотрудники МКУ «Комбинат специализированного обслуживания населения» начали разбирать стену Всехсвятского кладбища со стороны улицы Льва Толстого.

Как прокомментировали в администрации города, организация приступила к подготовительным работам для проведения противоаварийных мероприятий, ремонта и реставрации отдельных участков стены Всехсвятского кладбища. Разрешение на выполнение данного вида работ было получено в инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия.

Напомним, что еще в апреле этого было принято решение привести в порядок территорию Всехсвятского кладбища. А начать с кладбищенской стены было необходимо, так как кирпичная кладка находится в плачевном, даже аварийном состоянии.