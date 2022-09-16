Судью из Тульской области СК РФ намерен привлечь к уголовной ответственности Фото: Архив "КП"

К уголовной ответственности глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин намерен привлечь целую группу судей из нескольких регионов страны, для чего попрочсил согласия на это Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Означенные судьи подозреваются в ряде - незаконном обороте оружия, воспрепятствовании правосудию, причинении тяжкого вреда здоровью и даже убийстве.

В их числе судья из Тульской области, которая работает в Ефремовском межрайонном суде. Сообщается, что ей грозит до 10 лет лишения свободы, так как, согласно имеющимся данным, она ранила своего сожителя ножом.