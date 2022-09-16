Тульским котельным дали три дня, начиная с 19 сентября, на пуск тепла в дома Фото: материалы пресс-служб

15 сентября по поручению главы региона начался отопительный сезон, все муниципальные котельные были запущены, и уже утром тепло поступило в 35 социально значимых объектов. К понедельнику отапливаться будут все детсады, больницы, школы и другие учреждения.

А с 19 сентября тепло начнет поступать в многоквартирные дома, и начиная с этого числа, котельным дается трое суток для подачи тепла ко всем подготовленным потребителям, и еще пять суток – управляющим компаниям на регулировку внутренних систем центрального отопления. В соответствии с постановлением главы администрации города Тулы, регулировку необходимо провести не позднее 26 сентября. То есть к этому сроку управляющие компании должны завершить все регулировочные работы и обеспечить теплом дома.

Если до 26 сентября батареи в квартире так и останутся холодными, необходимо обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом. И в случае, если она не предпринимает никаких действий, то на горячую линию администрации Тулы.

Телефоны горячих линий администрации города Тулы работают ежедневно с 9.00 до 18.00:

Центральный округ 8(920) 750-55-71

Пролетарский округ 8(920) 744-10-22

Привокзальный округ 8(4872) 24-71-74

Зареченский округ 8(4872) 47-16-68

Советский округ 8(920) 759-19-80

Управление по городскому хозяйству 8(910) 150-82-93

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы работают круглосуточно: 8(4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).