В Туле из горящего дома на улице Фучика эвакуировали 15 человек и кошку Фото: материалы пресс-служб

15 сентября в 17:47 стало известно о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Фучика в Туле. На место происшествия выехали три пожарных расчета и автоколенчатый подъемник для работы на верхних этажах здания.

Потушить открытое пламя удалось за десять минут, из здания эвакуировали 15 человек и кошку, которой потребовалась небольшая помощь после пребывания в дымном помещении. Никто из людей не пострадал.

В Туле из горящего дома на улице Фучика эвакуировали 15 человек и кошку Фото: материалы пресс-служб

В результате происшествия квартира закоптилась на всей площади, обгорели отделочные материалы.

Причина пожара устанавливается.