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Происшествия16 сентября 2022 7:10

В Туле из горящего дома на улице Фучика эвакуировали 15 человек и кошку

Квартира закоптилась по всей площади, но из людей никто не пострадал
Источник:kp.ru
В Туле из горящего дома на улице Фучика эвакуировали 15 человек и кошку

В Туле из горящего дома на улице Фучика эвакуировали 15 человек и кошку

Фото: материалы пресс-служб

15 сентября в 17:47 стало известно о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Фучика в Туле. На место происшествия выехали три пожарных расчета и автоколенчатый подъемник для работы на верхних этажах здания.

Потушить открытое пламя удалось за десять минут, из здания эвакуировали 15 человек и кошку, которой потребовалась небольшая помощь после пребывания в дымном помещении. Никто из людей не пострадал.

В Туле из горящего дома на улице Фучика эвакуировали 15 человек и кошку

В Туле из горящего дома на улице Фучика эвакуировали 15 человек и кошку

Фото: материалы пресс-служб

В результате происшествия квартира закоптилась на всей площади, обгорели отделочные материалы.

Причина пожара устанавливается.