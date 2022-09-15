В Тульской области житель Калуги украл четырех коров из крестьянско-фермерского хозяйства Фото: Архив "КП"

В Дубенском районе Тульской области 49-летний безработный житель соседнего региона был признан виновным в краже крупного рогатого скота, совершенной с незаконным проникновением в помещение.

Установлено, что в марте 2022 года ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Калуги ночью незаконно проник в хозяйственную постройку крестьянско-фермерского хозяйства в деревне Копылово Дубенского района, вывел четырех коров общей стоимостью 347 тысяч рублей и, загнав их в автомобиль «Газель», увез коров в Калугу.

Преступление было раскрыто благодаря видеозаписям с камер видео наблюдения, установленных на трассе «Тула –Белев». Ущерб, причиненный КФХ, возмещен полностью.

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.