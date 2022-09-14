Часть Новомосковска Тульской области 15 сентября останется без холодной воды

15 сентября с 08:00 до 20:00 в районе Рязанского шоссе пройдут работы по замене участка магистрального водопровода, а потому будут остановлены скважины, а также 2 и 3 подъем Шатовского водозабора.

Из-за этого давление в городской водопроводной сети будет снижено, что может привести к отсутствию воды на верхних этажах многоквартирных домов некоторых районов Новомосковска.

По окончании работ возможно ухудшение качества воды.