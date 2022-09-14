Туляк попытался пронести в суд телескопическую дубинку и нож Фото: материалы пресс-служб

13 сентября судебные приставы Зареченского районного суда при проверке туляка, прибывшего в суд в качестве ответчика, нашли у него запрещенные к проносу предметы - телескопическую дубинку и нож. При этом перед досмотром ему предложили выложить такие предметы, если есть, но мужчина сообщил, что таких предметов при себе не имеет.

Теперь в отношении гражданина судебный пристав составил административный протокол за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Всего с начала 2022 года при осуществлении пропускного режима сотрудниками УФССП России по Тульской области выявлено 535 предметов, запрещенных к проносу в здания судов.