Медики Тульской области, работающие с ковидными пациентами, получат дополнительные выплаты Фото: Архив "КП"

В Тульской области медикам, работающим с коронавирусными пациентами, установили новую меру поддержки медиков: так, до 31 декабря 2022 года им будут положены новые "ковидные" выплаты в 25% от оклада. Деньги на выплаты выделили из бюджета Тульской области.

Новая мера поддержки коснется следующих категорий медицинских работников:

- эпидбригады скорой помощи;

- заведующие структурным подразделением, врачи, оказывающие помощь в стационарных условиях;

- врачи и медики с высшим образованием патологоанатомических бюро и отделений медицинских организаций, проводящие исследования, связанными с коронавирусом;

- средний медицинский персонал, обеспечивающий условия для оказания медицинской помощи в стационарных условиях;

- средний медицинский персонал патологоанатомических бюро и отделений медицинских организаций, проводящие исследования, связанными с коронавирусом;

- заведующие структурным подразделением, врачи, оказывающие медико-санитарную помощь;

- сотрудники госучреждений здравоохранения Тульской области, которые проводят диагностику коронавируса;

- заведующие структурным подразделением, биологи, врачи, проводящие лабораторные исследования коронавируса;

- средний медицинский персонал, участвующий в лабораторных исследованиях коронавируса;

- младший медперсонал, который обеспечивает условия лабораторной диагностики коронавируса;

- другой персонал, который обеспечивает условия лабораторной диагностики коронавируса.

Постановление уже вступило в силу. Выплаты предоставят с 1 июля этого года по занимаемой должности, рассчитанной за отработанное по графику время.