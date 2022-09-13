Медики Тульской области, работающие с ковидными пациентами, получат дополнительные выплаты
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В Тульской области медикам, работающим с коронавирусными пациентами, установили новую меру поддержки медиков: так, до 31 декабря 2022 года им будут положены новые "ковидные" выплаты в 25% от оклада. Деньги на выплаты выделили из бюджета Тульской области.
Новая мера поддержки коснется следующих категорий медицинских работников:
- эпидбригады скорой помощи;
- заведующие структурным подразделением, врачи, оказывающие помощь в стационарных условиях;
- врачи и медики с высшим образованием патологоанатомических бюро и отделений медицинских организаций, проводящие исследования, связанными с коронавирусом;
- средний медицинский персонал, обеспечивающий условия для оказания медицинской помощи в стационарных условиях;
- средний медицинский персонал патологоанатомических бюро и отделений медицинских организаций, проводящие исследования, связанными с коронавирусом;
- заведующие структурным подразделением, врачи, оказывающие медико-санитарную помощь;
- сотрудники госучреждений здравоохранения Тульской области, которые проводят диагностику коронавируса;
- заведующие структурным подразделением, биологи, врачи, проводящие лабораторные исследования коронавируса;
- средний медицинский персонал, участвующий в лабораторных исследованиях коронавируса;
- младший медперсонал, который обеспечивает условия лабораторной диагностики коронавируса;
- другой персонал, который обеспечивает условия лабораторной диагностики коронавируса.
Постановление уже вступило в силу. Выплаты предоставят с 1 июля этого года по занимаемой должности, рассчитанной за отработанное по графику время.