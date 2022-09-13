"Хотя бы в школах и детских садах": туляки просят включить отопление Фото: Архив "КП"

В Тульской области уже третью неделю погода не радует теплом: температура воздуха колеблется в пределах +10...+15 градусов, небо затянуто облаками, дожди случаются почти ежедневно. Но такой погоды, очевидно, недостаточно для того, чтобы в регионе стартовал отопительный сезон, и люди уже начинают роптать.

Так, в соцсетях все чаще появляются записи и комментарии, в которых туляки жалуются, что в квартирах, школьных классах и группах в детсадах температура воздуха не превышает +14 градусов.

"Детей кладут спать в одежде, но это не спасает их от простуды. Хотя бы в детских садах и школах начните отопительный сезон!", - написала тулячка.

Как пояснили в администрации, есть четкие критерии для начала отопительного сезона, и это - среднесуточная температура воздуха не выше +8 градусов на протяжении 5 дней подряд. В таком случае постановление о старте отопительного сезона утверждают главы администраций муниципальных образований. а в Туле среднесуточная температура за последние пять дней колебалась от +7,3 до +10,5 градусов.

Однако жители не согласны с такой постановкой вопроса: люди напоминают - если "за бортом" две недели будет температура в +10 градусов, то и в квартирах будет такая же, а для комфортного (ну. или хотя бы здорового, без простуд) проживания людей, особенно маленьких детей, этого маловато.