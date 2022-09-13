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Происшествия13 сентября 2022 6:41

В Туле на Павшинском мосту трамвай потерял колесо: оборвалась ось

по предварительной версии, причиной происшествия стала усталость металла
Источник:kp.ru
В Туле на Павшинском мосту трамвай потерял колесо: оборвалась ось

В Туле на Павшинском мосту трамвай потерял колесо: оборвалась ось

Фото: соцсети

12 сентября в Туле на Павшинском мосту произошло необычное ДТП: у трамвая, ехавшего из центра города в сторону Мясново, отвалилось колесо.

В Туле на Павшинском мосту трамвай потерял колесо: оборвалась ось

В Туле на Павшинском мосту трамвай потерял колесо: оборвалась ось

Фото: соцсети

По информации МКП «Тулгорэлектротранс», у трамвая оборвалась ось крепления колеса, предположительная причина - усталость металла. Из-за чего образовалась задержка движения. Сообщается, что на линию вагон выходил исправным.

Трамвай был отбуксирован на конечную станцию и затем в депо. По данному факту в МКП «Тулгорэлектротранс» будет произведена проверка.