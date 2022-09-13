В Туле на Павшинском мосту трамвай потерял колесо: оборвалась ось Фото: соцсети

12 сентября в Туле на Павшинском мосту произошло необычное ДТП: у трамвая, ехавшего из центра города в сторону Мясново, отвалилось колесо.

В Туле на Павшинском мосту трамвай потерял колесо: оборвалась ось Фото: соцсети

По информации МКП «Тулгорэлектротранс», у трамвая оборвалась ось крепления колеса, предположительная причина - усталость металла. Из-за чего образовалась задержка движения. Сообщается, что на линию вагон выходил исправным.

Трамвай был отбуксирован на конечную станцию и затем в депо. По данному факту в МКП «Тулгорэлектротранс» будет произведена проверка.