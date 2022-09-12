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Происшествия12 сентября 2022 12:24

В Узловой Тульской области 15-летнего мопедиста сбил Kia Rio

Юношу, ехавшего на мопеде без шлема госпитализировали с травмами
Источник:kp.ru
В Узловой Тульской области 15-летнего мопедиста сбил Kia Rio

В Узловой Тульской области 15-летнего мопедиста сбил Kia Rio

Фото: материалы пресс-служб

9 сентября в 17:00 на площади Ленина в Узловой Тульской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего подростка на мопеде.

По предварительной информации, 60-летний мужчина на автомобиле Kia Rio при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении мопеду "Орион" под управлением 15-летнего юноши, не имеющего водительских прав.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда был госпитализирован с различными травмами. На момент происшествия парень был без без шлема.