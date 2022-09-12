В первые часы рейда «Кольцо» тульские инспекторы ГИБДД выявили 7 пьяных водителей Фото: Архив "КП"

В минувшую пятницу, 9 сентября, с 15:00 до 24:00 на территории всей Тульской области прошло рейдовое мероприятие «Кольцо» для предупреждения ДТП с тяжкими последствиями.

За это время сотрудники Госавтоинспекции пресекли 179 нарушений Правил дорожного движения, из них:

- 3 водителя получили протоколы за нетрезвое вождение,

- 4 водителя - за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, в отношении 2 водителей собраны материалы уголовного дела за рецидив, то есть повторное нарушение запрета садиться за руль нетрезвым.