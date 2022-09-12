В Тульской области в столкновении Kia и машины скорой помощи пострадали два человека Фото: соцсети

12 сентября в Узловском районе Тульской области на 51-м км автодороги "Тула-Новомосковск", на развилке на Новомосковск и Узловую, произошло ДТП с пострадавшими.

По имеющейся информации, там столкнулись Kia Rio и машина скорой помощи, ехавшие в попутном направлении. От удара скорая вылетела с дороги в кювет.

В результате столкновения пострадали и были госпитализированы 19-летний водитель Kia и его 19-летняя пассажирка.