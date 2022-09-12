Тульская область готова принять на своей территории до 300 беженцев из Харьковской области

Тульская область готова принять на своей территории до 300 беженцев Фото: Архив "КП"

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина наш регион окажет поддержку беженцам, которые прибывают в Белгородскую область: уже готовится гуманитарный груз, который в ближайшее время будет направлен в Белгород.

В состав груза войдут продукты питания: питьевая вода, мясные, рыбные консервы, сгущенка и сладости. Всего будет сформировано около 5 тысяч наборов.

Также Тульская область готовится принять вынужденных переселенцев на своей территории, для чего предусмотрено 300 мест в пунктах временного размещения.

Сейчас в Тульской области развёрнуто 19 пунктов временного размещения, где проживают 1571 человек.