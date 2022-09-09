Житель Тульской области проведет 7 лет в колонии за попытку сбыта наркотиков Фото: Архив "КП"

30-летний житель Щекино, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, был признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств через интернет, совершенный организованной группой по предварительному сговору.

В суде установлено, что в ноябре 2021 года житель Щекино, действовавший в составе организованной группы, получил от неустановленного лица координаты четырех тайников с наркотиками, которые в дальнейшем планировал расфасовать на мелкие партии и продавать накопотребителям на территории региона через тайники-"закладки". Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники наркоконтроля Тульской области, а из незаконного оборота изъято более 60 г наркотика.

Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.