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Общество9 сентября 2022 12:02

В Туле 60-летний безработный украл у соседа запчасти от мотороллера

Похищенное удалось вернуть после задержания злоумышленника
Источник:kp.ru
В Туле 60-летний безработный украл у соседа запчасти от мотороллера

В Туле 60-летний безработный украл у соседа запчасти от мотороллера

Фото: Архив "КП"

36-летний житель поселка Барсуки обратился в дежурную часть полиции с заявлением о краже. Мужчина пояснил, что с придомовой территории пропали запчасти от мотороллера.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался нигде не работающий 60-летний мужчина, живущий на одной улице с потерпевшим. Подозреваемый признался в содеянном, а похищенное у него обнаружили и изъяли.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.