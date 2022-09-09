В Туле 60-летний безработный украл у соседа запчасти от мотороллера Фото: Архив "КП"

36-летний житель поселка Барсуки обратился в дежурную часть полиции с заявлением о краже. Мужчина пояснил, что с придомовой территории пропали запчасти от мотороллера.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался нигде не работающий 60-летний мужчина, живущий на одной улице с потерпевшим. Подозреваемый признался в содеянном, а похищенное у него обнаружили и изъяли.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.