За первое полугодие 2022 года почти 7,5 тысяч туляков уехали из страны Фото: Архив "КП"

Туластат опубликовал данные о миграционном перемещении населения в пределах Тульской области и за ее пределы за I полугодие 2022 года.

Так, за первые шесть месяцев этого года за счет миграции население региона уменьшилось на 2162 человека, что более чем в вчетверо превышает показатель прошлого, 2021 года. При этом вообще из страны уехал 7451 туляк, а прибыли в регион 5873 человека.

"Обмен" жителями с другими государствами СНГ в итоге уменьшил численность населения Тульской области на 622 человека (для сравнения, в прошлом году за этот же период баланс был в пользу нашего региона - 731 человек), а с другими регионами России - на 584 человека. Внутри области тоже стало меньше переездов: за 6 месяцев с насиженного места стронулись 563 человека.

Общий объем миграции в обе стороны (на въезд и на выезд) за это время составил 40 800 человек, что на 3 200 человек (+8,5%) больше, чем за такой же период 2021 года.