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Общество9 сентября 2022 10:00

Акция «Щедрый урожай»: туляки могут поделиться излишками кабачков и тыкв с обитателями экзотариума

также питомцы тульского зоопарка с удовольствием примут патиссоны, груши, листья малины и злаковые культуры
Источник:kp.ru
Акция «Щедрый урожай»: туляки могут поделиться излишками кабачков и тыкв с обитателями экзотариума

Акция «Щедрый урожай»: туляки могут поделиться излишками кабачков и тыкв с обитателями экзотариума

Фото: материалы пресс-служб

Тульский экзотариум объявил о начале уже традиционной осенней акции «Щедрый урожай», к которой могут присоединиться все желающие туляки-дачники.

"Если у вас есть излишки кабачков, тыкв, патиссонов, груш или злаковых культур, то наши замечательные питомцы с удовольствием и с большим аппетитом помогут от них избавиться! Также рады будем зелени с огорода и листьям малины", - пишут сотрудники зоопарка.

Пункт приема продуктов развернут по адресу старого здания экзотариума - Тула, улица Октябрьская, 26. Телефон для справок: (4872) 47-53-92. Также продукты можно передать администратору тропической Экспозиции в новом здании экзотариума в Центральном парке им. Белоусова.