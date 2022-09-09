Школьники Тульской области смогут учиться звукорежиссуре, анимации и дизайну Фото: материалы пресс-служб

В Туле появилась Школа креативных индустрий (ШКИ), которую открыли на базе Объединения центров развития культуры.

По словам губернатора Тульской области, который посетил учреждение накануне, 8 сентября, Школа креативных индустрий поможет восполнить существующий пробел: есть немало современных профессий, которые ранее не были включены в программы дополнительного образования, например, звукорежиссура, анимация и дизайн. Дети начнут учиться по базовой программе, разработанной Минкультом России, но в течение года будет разрабатываться программа с учетом региональной специфики.

На создание ШКИ в регионе было выделено в общей сложности почти 71 млн рублей. Здание полностью отремонтировали, создав все условия для проведения занятий. Закупили и установили компьютерное и мультимедийное оборудование - порядка 300 наименований техники. В ШКИ работают шесть студий по направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR, анимация и 3D-графика.

В Школу зачислили 120 ребят в возрасте от 12 до 17 лет, занятия начнутся с 12 сентября. Обучение будет двухгодичным и полностью бесплатным. В первый год ученики будут заниматься во всех студиях, а на втором - выберут направление для более глубокого изучения. В ШКИ работают высококвалифицированные специалисты в сфере креативных индустрий. Среди них: создатель нескольких серий авторских мультфильмов; дизайнер, разработавший художественную подсветку многих исторических архитектурных объектов в Туле; видеооператор с опытом работы на федеральных телеканалах; звукорежиссер.