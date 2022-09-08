С 8 по 11 сентября в Тульской области сохранится высокий уровень пожарной опасности Фото: Архив "КП"

С 8 по 11 сентября местами на территории Тульской области (Суворов, Плавск) сохранится высокая степень пожарной опасности (4 класс). Об этом сообщает Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает:

- Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы.

- Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.

- Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.

- Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.

- Проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками.

- Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

- Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки.

- Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.