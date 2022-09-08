Тульские пожарные и жители города приняли "Вертикальный вызов", покорив 25-этажное здание Фото: материалы пресс-служб

7 сентября в Туле в одном из самых высоких зданий прошел "Вертикальный вызов" - соревнование, в котором приняли участие более ста человек. Тульским спасателям предстояло подняться в полной экипировке на 25 этаж здания, преодолев в общей сложности 571 ступень. Также попробовать себя в роли пожарного и попробовать покорить высоту смогли жители Тулы.

По итогам соревнований среди профессионалов уже второй год подряд победу одержал Данила Степанов – мастер-пожарный Специального Управления федеральной противопожарной службы № 88 МЧС России.

2 место занял Василий Наумов – мастер-пожарный Специального Управления федеральной противопожарной службы № 88 МЧС России, а 3 место – Алексей Звягин – старший пожарный 19 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда.

Среди любителей 1 место занял Сергей Лисичкин, 2 место – Кирилл Щелчков, 3 место – Александр Щербаков.

Помимо основной площадки соревнований, для всех гостей работала выставка пожарно-спасательной техники, образцов вооружения спасателей-водолазов и беспилотных авиационных систем и выставочная экспозиция музея пожарной охраны. Также спасатели угощали участников и гостей соревнований горячим чаем с полевой кухни.