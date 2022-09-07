Житель Тульской области попытался заколоть заточкой отвергнувшую его женщину, а затем - заколоться самому Фото: Архив "КП"

Житель Богородицкого района Тульской области был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Как установил суд, 2 июня 2022 года нетрезвый подсудимый сидел со своей знакомой в ее автомобиле, когда между ними произошла ссора на почве ревности: мужчина говорил о том, что хочет вернуть их отношения, но дама не отвечала ему взаимностью. Тогда подсудимый из «кармашка» двери автомобиля выхватил лежавшую там заточку и заявил женщине, что убьет ее и затем покончит с собой, при этом продолжал уговаривать ее вернуться к нему. Получив отказ, подсудимый острием заточки ударил женщину в живот, после чего нанес себе не меньше трех ударов в грудь этой же заточкой, не причинив себе серьезных повреждений, поскольку удары были слишком слабые.

Своими действиями мужчина нанес пострадавшей проникающую колотую рану живота с повреждением печени, повлекшую тяжкий вред здоровью и опасную для жизни.

В результате суд признал мужчину виновным и приговорил к лишению свободы на 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. До вступления приговора в силу мужчина будет находиться под стражей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленные законом сроки.