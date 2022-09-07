В Тульской области сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали подпольных оружейников Фото: Архив "КП"

В Тульской области в рамках масштабного мероприятия, которое провела Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Росгвардией, задержали подпольных оружейников. Всего с июля по август 2022 года пресекли незаконную деятельность «подпольщиков» в 40 субъектах страны, задержали более 90 человек, причастных к незаконному производству оружия. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

В результате из незаконного оборота изъяли 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства:

- 4 пулемета («ДП-27», «ДП-40», «РПК»),

- 18 автоматов («АК-103», «АК-47», «АКМС», «АК-74», «АКС-74У»),

- 25 пистолетов-пулеметов («ППС», «ППШ», «МР-38», «МР-40», «STG-44», «VZ-26»),

- 171 пистолет и револьвер («АПС», «Марголина», «ПМ», «ПСМ», «ПЯ», «Страж», «Ткварчельского», «ТТ», «Beretta», «Browning», «Colt», «CZ», «Luger», «Mauser», «Retay», «Scorpion», «SIG Sauer», «Stalker», «Walther», «Наган», «Taurus»),

- 130 винтовок, карабинов и ружей («Вепрь», «ИЖ», «КО-44», «Лось», «Мосина», «МР», «МЦ», «Сайга», «СВД», «СВТ», «Север», «СКС», «Тигр», «ТОЗ», «Белка», «Веnеlli», «Mauser»),

- пусковая установка «ПТУР-9М-112» и 14 ракет к ней,

- 3 огнемета РПО-А «Шмель»,

- 28 гранатометов («РПГ-30», «РПГ-18», «РШГ»),

- 96 выстрелов к гранатометам («РПГ-7», «СПГ-9», «ВОТ-17», «ВОГ-25»),

- 111 артиллерийских снарядов,

- 14 минометных мин,

- 6 мин «МОН-50»,

- 28 взрывателей,

- 223 ручные гранаты («М-39», «РГН», «РГД-5», «РГД-33», «РГО», «Ф-1»),

- более 41 кг взрывчатых веществ (пороха и тротила), свыше 46800 патронов.

Кроме того, были обнаружены основные части и комплектующие огнестрельного оружия. Всего сотрудники правоохранительных ведомств «накрыли» 35 подпольных мастерских.

Работа над выявлением незаконных оружейных мастерских продолжается.