В Тульской области сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали подпольных оружейников
Фото: Архив "КП"
В Тульской области в рамках масштабного мероприятия, которое провела Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Росгвардией, задержали подпольных оружейников. Всего с июля по август 2022 года пресекли незаконную деятельность «подпольщиков» в 40 субъектах страны, задержали более 90 человек, причастных к незаконному производству оружия. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.
В результате из незаконного оборота изъяли 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства:
- 4 пулемета («ДП-27», «ДП-40», «РПК»),
- 18 автоматов («АК-103», «АК-47», «АКМС», «АК-74», «АКС-74У»),
- 25 пистолетов-пулеметов («ППС», «ППШ», «МР-38», «МР-40», «STG-44», «VZ-26»),
- 171 пистолет и револьвер («АПС», «Марголина», «ПМ», «ПСМ», «ПЯ», «Страж», «Ткварчельского», «ТТ», «Beretta», «Browning», «Colt», «CZ», «Luger», «Mauser», «Retay», «Scorpion», «SIG Sauer», «Stalker», «Walther», «Наган», «Taurus»),
- 130 винтовок, карабинов и ружей («Вепрь», «ИЖ», «КО-44», «Лось», «Мосина», «МР», «МЦ», «Сайга», «СВД», «СВТ», «Север», «СКС», «Тигр», «ТОЗ», «Белка», «Веnеlli», «Mauser»),
- пусковая установка «ПТУР-9М-112» и 14 ракет к ней,
- 3 огнемета РПО-А «Шмель»,
- 28 гранатометов («РПГ-30», «РПГ-18», «РШГ»),
- 96 выстрелов к гранатометам («РПГ-7», «СПГ-9», «ВОТ-17», «ВОГ-25»),
- 111 артиллерийских снарядов,
- 14 минометных мин,
- 6 мин «МОН-50»,
- 28 взрывателей,
- 223 ручные гранаты («М-39», «РГН», «РГД-5», «РГД-33», «РГО», «Ф-1»),
- более 41 кг взрывчатых веществ (пороха и тротила), свыше 46800 патронов.
Кроме того, были обнаружены основные части и комплектующие огнестрельного оружия. Всего сотрудники правоохранительных ведомств «накрыли» 35 подпольных мастерских.
Работа над выявлением незаконных оружейных мастерских продолжается.