В Туле в ДТП на улице Кутузова пострадала трехлетняя девочка Фото: материалы пресс-служб

5 сентября в 17:45 на улице Кутузова в Туле произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

По предварительной информации, 44-летний мужчина на автомобиле Honda CR-V на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Kia Sportage под управлением 58-летнего мужчины, который имел преимущество движения.

В результате ДТП пострадала пассажирка одного из автомобилей, 3-летняя девочка. После оказания медицинской помощи она была отпущена. На момент происшествия находилась в детском удерживающем устройстве.