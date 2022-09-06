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Происшествия6 сентября 2022 10:02

В Туле в ДТП на улице Кутузова пострадала трехлетняя девочка

Ребенок находился на заднем сидении одного из столкнувшихся автомобилей
Источник:kp.ru
В Туле в ДТП на улице Кутузова пострадала трехлетняя девочка

В Туле в ДТП на улице Кутузова пострадала трехлетняя девочка

Фото: материалы пресс-служб

5 сентября в 17:45 на улице Кутузова в Туле произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

По предварительной информации, 44-летний мужчина на автомобиле Honda CR-V на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Kia Sportage под управлением 58-летнего мужчины, который имел преимущество движения.

В результате ДТП пострадала пассажирка одного из автомобилей, 3-летняя девочка. После оказания медицинской помощи она была отпущена. На момент происшествия находилась в детском удерживающем устройстве.