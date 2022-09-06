В Тульской области 8 и 9 сентября ограничат движение на железнодорожном переезде Фото: Архив "КП"

В Тульской области 8 и 9 сентября ограничат движение через железнодорожный переезд 285 км на станции Волово. Переезд будет полностью закрыт для автомобилей с 8.00 до 17.00 8 сентября и с 8.00 до 17.00 9 сентября.

Как сообщает пресс-служба МЖД, на этом участке будут ремонтировать зоны пересечения автодороги с путями - в частности, специалисты заменят резинокордовое покрытие.

Водители могут воспользоваться объездным путем через переезд 291 км (улица Вишнёвая) в поселке Волово.