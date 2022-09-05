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Происшествия5 сентября 2022 10:21

В Тульской области на автодороге «Тула - Новомосковск» столкнулись Hyundai Sonata и Lifan

В столкновении пострадала пассажирка одной из иномарок, 44-летняя женщина
Источник:kp.ru
В Тульской области на автодороге «Тула - Новомосковск» столкнулись Hyundai Sonata и Lifan

В Тульской области на автодороге «Тула - Новомосковск» столкнулись Hyundai Sonata и Lifan

Фото: материалы пресс-служб

4 августа в 20:20 на 11-м километре автодороги «Тула - Новомосковск» в Ленинском районе Тульской области произошло ДТП, в котором пострадала женщина.

По предварительной информации, 42-летний мужчина на автомобиле Hyundai Sonata при повороте налево на нерегулируемом перекрестке столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Lifan 215800 под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Lifan – 44-летняя женщина, которой оказали медицинскую помощь на месте.