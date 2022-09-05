В Тульской области на автодороге «Тула - Новомосковск» столкнулись Hyundai Sonata и Lifan Фото: материалы пресс-служб

4 августа в 20:20 на 11-м километре автодороги «Тула - Новомосковск» в Ленинском районе Тульской области произошло ДТП, в котором пострадала женщина.

По предварительной информации, 42-летний мужчина на автомобиле Hyundai Sonata при повороте налево на нерегулируемом перекрестке столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Lifan 215800 под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Lifan – 44-летняя женщина, которой оказали медицинскую помощь на месте.