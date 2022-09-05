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Происшествия5 сентября 2022 6:48

В Тульской области из выгребной ямы монастыря под Новомосковском достали собаку

Спасением животного занимались волонтеры и сотрудники монастыря
Источник:kp.ru
В Тульской области из выгребной ямы монастыря под Новомосковском достали собаку

В Тульской области из выгребной ямы монастыря под Новомосковском достали собаку

Фото: соцсети

В Тульской области, на территории монастыря в Новомосковске, обнаружили собаку, упавшую в выгребную яму - об этом сообщили в Единую дежурно-диспетчерскую службу люди, нашедшие животное. Заявку передали волонтерам поисково-спасательного отряда "Поиск 71", которые находились недалеко от монастыря.

Волонтеры, используя химзащиту спустились в яму и с помощью веревок вытащили собаку, но сразу выпустить ее не вышло - собака в куче веревок, снять не дает, кусается. Причем кусается так, что одного из помощников из числа сотрудников монастыря пришлось отправить в больницу.

В Тульской области из выгребной ямы монастыря под Новомосковском достали собаку

В Тульской области из выгребной ямы монастыря под Новомосковском достали собаку

Фото: соцсети

На помощь волонтерам пришла "спец по бездомышам", которая помогла вколоть животному седатив, после чего удалось снять с собаки веревки, осмотреть и отпустить - судя по бирке в ухе, собака была бездомная.